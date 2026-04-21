Zum 100er: Kate trägt die Lieblingsfarbe der Queen

Doch alle Augen lagen auf Kate – und ihrer emotionalen Botschaft!

Die Prinzessin von Wales erschien in einem zarten Flieder-Ton – genau jener Farbe, die die verstorbene Queen liebte. Dazu trug sie eine Perlenkette aus dem Besitz der Monarchin. Ein Look mit klarer Botschaft: Diese Hommage ist kein Zufall!