Zum 100er: Kate trägt die Lieblingsfarbe der Queen

Ein Auftritt, der mitten ins Herz trifft: Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. kehrten Prinz William und Prinzessin Kate ins Rampenlicht zurück – und setzten ein starkes Zeichen des Gedenkens. Kate erschien in zartem Flieder, einer Lieblingsfarbe der Queen, und die Perlenkette erinnerte sofort an die verstorbene Monarchin
Bei einem feierlichen Empfang im Buckingham-Palast versammelten sich auch König Charles III. und Königin Camilla sowie Prinzessin Anne, Prinz Edward und Herzogin Sophie, um das Leben der Jahrhundert-Monarchin zu würdigen.
Doch alle Augen lagen auf Kate – und ihrer emotionalen Botschaft!
Die Prinzessin von Wales erschien in einem zarten Flieder-Ton – genau jener Farbe, die die verstorbene Queen liebte. Dazu trug sie eine Perlenkette aus dem Besitz der Monarchin. Ein Look mit klarer Botschaft: Diese Hommage ist kein Zufall!
Insider wissen: Zwischen Kate und der Queen bestand eine enge Verbindung. Schon früh soll Queen Elizabeth II. ihre Schwiegerenkelin unter ihre Fittiche genommen haben – als Mentorin, als Stütze, als Vorbild.
Rückkehr nach Wochen der Pause
Nach einer mehrwöchigen Auszeit rund um Ostern zeigten sich William und Kate erstmals wieder bei einem offiziellen Termin – und wirkten dabei sichtlich bewegt. Arm in Arm begrüßten sie Gäste, sprachen mit Vertretern wohltätiger Organisationen und erinnerten gemeinsam an das Vermächtnis der Queen.
Mit dabei: Vertreter von Organisationen wie dem britischen Roten Kreuz oder Cancer Research UK – allesamt Schirmherrschaften, die der verstorbenen Königin am Herzen lagen.
Ein besonderer Moment: 100-Jährige treffen Royals
Für Gänsehaut sorgte ein Detail: Unter den Gästen waren auch Menschen, die – genau wie die Queen – in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern. Sie erhielten persönlich Glückwünsche von König Charles und bekamen Geburtstagstorte serviert.
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