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Auftritt mit Botschaft

Zum 100er: Kate trägt die Lieblingsfarbe der Queen

Royals
21.04.2026 16:05
Prinzessin Kate begrüßte die Gäste im Buckingham-Palast im Style der Queen: Sie trug ihre ...
Prinzessin Kate begrüßte die Gäste im Buckingham-Palast im Style der Queen: Sie trug ihre Lieblingsfarbe und eine Perlenkette.(Bild: AP/Aaron Chown)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ein Auftritt, der mitten ins Herz trifft: Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. kehrten Prinz William und Prinzessin Kate ins Rampenlicht zurück – und setzten ein starkes Zeichen des Gedenkens. Kate erschien in zartem Flieder, einer Lieblingsfarbe der Queen, und die Perlenkette erinnerte sofort an die verstorbene Monarchin

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Bei einem feierlichen Empfang im Buckingham-Palast versammelten sich auch König Charles III. und Königin Camilla sowie Prinzessin Anne, Prinz Edward und Herzogin Sophie, um das Leben der Jahrhundert-Monarchin zu würdigen.

Doch alle Augen lagen auf Kate – und ihrer emotionalen Botschaft!
Die Prinzessin von Wales erschien in einem zarten Flieder-Ton – genau jener Farbe, die die verstorbene Queen liebte. Dazu trug sie eine Perlenkette aus dem Besitz der Monarchin. Ein Look mit klarer Botschaft: Diese Hommage ist kein Zufall!

Insider wissen: Zwischen Kate und der Queen bestand eine enge Verbindung. Schon früh soll Queen Elizabeth II. ihre Schwiegerenkelin unter ihre Fittiche genommen haben – als Mentorin, als Stütze, als Vorbild. 

Prinzessin Kate begrüßte die Gäste ganz im Stile der Queen.
Prinzessin Kate begrüßte die Gäste ganz im Stile der Queen.(Bild: AP/Aaron Chown)
Beim Empfang waren viele Hundertjährige, die von der Königsfamilie besonders geehrt wurden.
Beim Empfang waren viele Hundertjährige, die von der Königsfamilie besonders geehrt wurden.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
John Jervois bekam von König Charles eine Geburtstagskarte überreicht.
John Jervois bekam von König Charles eine Geburtstagskarte überreicht.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Für die Hundertjährigen – im Bild König Charles III. und Königin Camilla mit Joan Illingworth – ...
Für die Hundertjährigen – im Bild König Charles III. und Königin Camilla mit Joan Illingworth – gab es Geburtstagstorten mit der Zahl Hundert.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Gut gelaunt unterhielt sich Kate mit den Festgästen.
Gut gelaunt unterhielt sich Kate mit den Festgästen.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Zum 100. Geburtstag der verstorbenen Queen hatte die Royal Family ein warmherziges ...
Zum 100. Geburtstag der verstorbenen Queen hatte die Royal Family ein warmherziges Geburtstagsfest auf die Beine gestellt(Bild: AP/Jordan Pettitt)

Rückkehr nach Wochen der Pause
Nach einer mehrwöchigen Auszeit rund um Ostern zeigten sich William und Kate erstmals wieder bei einem offiziellen Termin – und wirkten dabei sichtlich bewegt. Arm in Arm begrüßten sie Gäste, sprachen mit Vertretern wohltätiger Organisationen und erinnerten gemeinsam an das Vermächtnis der Queen.

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Mit dabei: Vertreter von Organisationen wie dem britischen Roten Kreuz oder Cancer Research UK – allesamt Schirmherrschaften, die der verstorbenen Königin am Herzen lagen.

Charme im Buckingham-Palast: König Charles III. gratuliert den Hundertjährigen Joan Illingworth ...
Charme im Buckingham-Palast: König Charles III. gratuliert den Hundertjährigen Joan Illingworth (l.), John Jervois (M.) und Mary Wood (r.) höchstpersönlich.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
Auch Prinz Edward und dessen Frau Herzogin Sophie – hier im Gespräch mit William und Kate – ...
Auch Prinz Edward und dessen Frau Herzogin Sophie – hier im Gespräch mit William und Kate – nahmen an dem Empfang teil.(Bild: AP/Jordan Pettitt)
Prinzessin Anne zeigte sich ebenfalls beim Empfang zum Geburtstag ihrer Mutter.
Prinzessin Anne zeigte sich ebenfalls beim Empfang zum Geburtstag ihrer Mutter.(Bild: AP/Aaron Chown)

Ein besonderer Moment: 100-Jährige treffen Royals
Für Gänsehaut sorgte ein Detail: Unter den Gästen waren auch Menschen, die – genau wie die Queen – in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern. Sie erhielten persönlich Glückwünsche von König Charles und bekamen Geburtstagstorte serviert.

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