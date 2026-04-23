Acute cerebral hemorrhage
Mourning Marvin G.: “He was dedicated and well-liked”
The paramedic, ski patroller, and firefighter was taken from life shortly before his 30th birthday. His colleagues are deeply saddened. A neurosurgeon explains the circumstances behind the tragic illness.
“We are all deeply saddened. Marvin was a very dedicated, empathetic, and well-liked colleague.” Alexander Kaineder, district rescue commander of Kirchdorf, can hardly believe that Marvin Grüblinger will no longer report for duty in the ambulance. The young man had been volunteering with the Red Cross as a paramedic for years, taking on many shifts and regularly transporting patients to hospitals.
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