Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg

Die mit Abstand beste Chance auf beiden Seiten hatte Austrias Stürmer Tamar Crnkic. Der 20-Jährige traf nach rund einer halben Stunde aber nur die Stange. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Gesamte Defensive ausgehebelt

Die Austria kam folglich mit Schwung aus der Kabine. In Minute 52 setzte Kapitän Florian Rieder einen Schuss aus aussichtsreicher Position noch drüber. Sieben Minuten später brandete im Lager der Gäste erstmals Jubel auf. Mit einem tollen Pass über das halbe Spielfeld hatte Verteidiger Raphael Hofer nicht nur die gesamte Welser Defensive ausgehebelt, sondern auch Kollege Crnkic bedient. Dieser setzte sich gegen Tormann Kilian Schröcker durch und schob zur 1:0-Führung (59.) der Austria ein.