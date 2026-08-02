Erfolgreicher Saisonstart für Austria Salzburg

Austria Salzburg legte am Sonntag einen gelungenen Start in die neue Saison in der 2. Liga hin. Die Truppe kam bei Hertha Wels zu einem 2:0-Erfolg. Ein Genieblitz von Innenverteidiger Raphael Hofer ebnete dabei den Weg zum Sieg.
Schon um 7:15 Uhr war Austria Salzburg am Sonntag nach Wels aufgebrochen. Schließlich stand bereits um 10:30 Uhr die Sonntagsmatinee beim oberösterreichischen Kontrahenten an. Im Duell vor 2023 Zuschauern – davon 600 Fans der Austria – selbst brauchten die Violetten aber etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen.
Die mit Abstand beste Chance auf beiden Seiten hatte Austrias Stürmer Tamar Crnkic. Der 20-Jährige traf nach rund einer halben Stunde aber nur die Stange. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.
Gesamte Defensive ausgehebelt
Die Austria kam folglich mit Schwung aus der Kabine. In Minute 52 setzte Kapitän Florian Rieder einen Schuss aus aussichtsreicher Position noch drüber. Sieben Minuten später brandete im Lager der Gäste erstmals Jubel auf. Mit einem tollen Pass über das halbe Spielfeld hatte Verteidiger Raphael Hofer nicht nur die gesamte Welser Defensive ausgehebelt, sondern auch Kollege Crnkic bedient. Dieser setzte sich gegen Tormann Kilian Schröcker durch und schob zur 1:0-Führung (59.) der Austria ein.
Nicht einmal eine Viertelstunde später jubelten die Salzburger erneut. Am Ende eines Angriffs konnte Crnkic seinen Mannschaftskollegen Christian Gebauer per Querpass bedienen, den der Tiroler mühelos zum 2:0 verwandeln konnte. So lautete auch der verdiente Endstand, weil der eingewechselte Mohammad Mahmoud kurz vor dem Abpfiff noch sein Premierentor für die Austria verpasste.
Mit dem Auswärtssieg in Wels legte Austria Salzburg einen gelungenen Saisonstart hin. Vergangene Woche hatte die Truppe von Trainer Christian Schaider noch Regionalligist Wals-Grünau im ÖFB-Cup mit 5:1 besiegt.
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