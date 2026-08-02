Sind die Tage von Infantino als FIFA-Chef gezählt?

Nach dem gescheiterten Investment-Deal wird die Luft für FIFA-Präsident Gianni Infantino immer dünner. Mehrere Liga- und Verbandspräsidenten fordern öffentlich den Rücktritt Infantinos; Nachfolger stehen bereits in den Startlöchern für eine mögliche Wahlkampagne. Unsere Frage des Tages vom 02.08.2026 lautet daher: „Sind die Tage von Gianni Infantino als FIFA-Chef gezählt?“
Denken Sie, dass Infantino kommenden März erneut zur Wiederwahl antritt, oder wurde in den vergangenen Wochen zu viel Porzellan zerschlagen? Wer könnte den Schweizer ersetzen? Denken Sie, dass es bei einer Wiederwahl Infantinos zum Boykott durch die UEFA und andere Verbände kommen könnte?
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