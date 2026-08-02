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„Völkermord in Gaza“

Gegen AfD & Merz: Wirbel um Hallervorden-Auftritt

Außenpolitik
02.08.2026 12:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deutschlands Schauspieler Dieter „Didi“ Hallervorden hat mit einem Wahlkampfauftritt bei Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsidenten Sven Schulze für Wirbel gesorgt. Er übte scharfe Kritik an der Bundesregierung und Kanzler Friedrich Merz. Aber auch die AfD nahm er ins Visier. Zudem zeigte er ein Gaza-Demo-Bild – und löste damit einen Streit innerhalb der Christdemokraten aus.

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Unter dem Motto „Kultur braucht Freiheit“ touren Hallervorden und Schulze durch Sachsen-Anhalt.

AfD liegt in Umfragen deutlich vorne
Dort finden am 6. September Landtagswahlen statt. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die AfD liegt mit 41 Prozent deutlich vor der CDU, die bei 24 Prozent stagniert. 

Bei dem Gesprächsformat sprechen Hallervorden und Schulze über den persönlichen Begriff von Freiheit, was eine Demokratie braucht und welche Rolle Kunst, Meinungsfreiheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt spielen.

„Stoppt den Völkermord in Gaza“ 
Hallervorden bringt zudem musikalische Beiträge mit und legt den thematischen Fokus stark auf Frieden. Die aktuelle Verteidigungs-und Rüstungspolitik lehnt der 90-Jährige dabei ab. Auch auf die von ihm bereits früher kritisierte Israel-Politik nimmt er Bezug: In einem Hintergrundvideo zu einer Gesangseinlage von ihm ist kurz ein Foto einer Demonstration mit dem Schriftzug „Stoppt den Völkermord in Gaza“ zu sehen.

Dieter „Didi“ Hallervorden
Dieter „Didi“ Hallervorden(Bild: AFP)

CDU-Generalsekrtärin distanziert sich
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte dazu der „Bild“: „Für die CDU Deutschlands ganz klar: Es gibt keinen Völkermord in Gaza, wir stehen an der Seite Israels und der Ukraine im Kampf gegen den Terror und Aggression.“ Sie sagte weiter: „Wir stehen für Freiheit und wollen uns verteidigen können, damit wir es nicht müssen. Daran wird sich nichts ändern. Wir stehen zur Meinungs- und Kunstfreiheit, doch auch hier gibt es Grenzen – mindestens aber muss die Kunst mit deutlichem Widerspruch leben.“

(Bild: AFP)

CDU: Hallervorden bot Schulze Unterstützung an
Laut CDU kam Hallervorden mit dem Wunsch auf Schulze zu, ihn im Wahlkampf zu unterstützen. „Dabei war von Anfang an klar, dass Herr Hallervorden als Künstler – in Sachsen-Anhalt geboren – seine eigenen Texte und Inhalte verantwortet und sich diese nicht vorgeben lässt.“ Der Landesverband macht klar: „Die politischen Positionen der CDU Sachsen-Anhalt ergeben sich aus ihren Beschlüssen und den Aussagen ihrer Verantwortungsträger und nicht aus künstlerischen Beiträgen von Gästen einer Veranstaltung.“

Zitat Icon

Wenn SPD, Grüne und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, kann die AfD bereits mit 40 Prozent die absolute Mehrheit erreichen. Das möchte ich verhindern.

Schauspieler Dieter „Didi“ Hallervorden

Hallervorden will AfD-Regierung verhindern
Hallervorden mischt im Wahlkampf mit, um eine AfD-Regierung zu verhindern. „Wenn SPD, Grüne und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, kann die AfD bereits mit 40 Prozent die absolute Mehrheit erreichen. Das möchte ich unbedingt verhindern“, hatte er Anfang der Woche der Deutschen Presse-Agentur gesagt. 

Kampagne mit anderen Kulturschaffenden
Gemeinsam mit anderen Kulturschaffenden, wie Tatort-Schauspieler Axel Prahl und Komiker Oliver Kalkofe, hat der 1935 in Dessau geborene Hallervorden eine Kampagne ins Leben gerufen. Diese empfiehlt Wählern, ihr Kreuz bei CDU, SPD, FDP, Grünen oder Linken zu setzen.

Zitat Icon

Wenn ihr glaubt, dass Krieg sich lohnt, kämpft doch dort, wo keiner wohnt. Kämpft gefälligst auf dem Mond!

Dieter Hallervorden an Friedrich Merz (CDU) und Boris Pistorius (SPD)

In seinem bei der CDU-Veranstaltung vorgetragenen Lied wendet sich Hallervorden an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): „Wenn ihr glaubt, dass Krieg sich lohnt, kämpft doch dort, wo keiner wohnt. Kämpft gefälligst auf dem Mond!“, heißt es im Song. Beim Auftritt in Halle erklärte der Künstler dem Publikum: „Ich würde, wenn das hier Bundesebene wäre, für Friedrich Merz keine Reklame machen, das ist hier bei Sven anders.“

Nach Veranstaltungen in Halle und Magdeburg in den vergangenen Tagen gehe es dennoch wie geplant ab Montag weiter, sagte der Generalsekretär des CDU-Landesverbands, Mario Karschunke, der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstaltungen am Montag in Dessau und Freitag in Naumburg seien sehr gut gebucht. Für Dessau gebe es rund 600 Anmeldungen.

Dieter „Didi“ Hallervorden
Dieter „Didi“ Hallervorden(Bild: AFP)

Schulze: „Ich möchte auch Gegenrede haben“
Sven Schulze hatte schon in der Magdeburger Veranstaltung am Mittwoch auf der Bühne mit Blick auf sich selbst rhetorisch gefragt: „Kann der denn eine Veranstaltung machen, wo der Dieter Hallervorden denn so ein Lied singt? Ich sage ja, weil das ist eigentlich das, was ich mir vorstelle. Ich möchte kein Land haben und kein Land regieren als Ministerpräsident, wo ich das Gefühl habe, hoffentlich sprechen sie alle das, was ich sage. Sondern ich möchte schon auch Gegenrede haben.“

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CDU-Landesverband verteidigt Auftritte
Der CDU-Landesverband erklärt: „Die Veranstaltung war bewusst als Gesprächsformat angelegt. Sie sollte zeigen, dass Menschen trotz unterschiedlicher Auffassungen respektvoll miteinander im Gespräch bleiben können.“ Und: „Wir dürfen das Streiten nicht verlernen – unterschiedliche Auffassungen müssen nebeneinanderstehen können, ohne dass der Respekt füreinander verloren geht.“ Das bedeute nicht, dass sich Schulze oder die CDU Sachsen-Anhalt jede dort geäußerte Meinung zu eigen machten.

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