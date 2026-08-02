Trauen Sie der FPÖ Lösungen in der Asyldebatte zu?

Probleme benennen – aber auch lösen?

In Verantwortung war Kickl schon: Nach einem kurzen Ritt als Innenminister im Regierungssattel war dieser aber auch rasch wieder zu Ende. Anhänger sehen seine Amtszeit als Beweis, dass die FPÖ einen strengeren Kurs tatsächlich umsetzen kann. Sie verweisen auf konsequentere Abschiebungen und beschleunigte Asylverfahren.

Kritiker halten dagegen, dass vieles bei Ankündigungen geblieben sei. So gelang es Kickl etwa nicht, neue Rückführungsabkommen mit wichtigen Herkunftsländern abzuschließen: Eine Voraussetzung, um abgelehnte Asylwerber tatsächlich außer Landes bringen zu können. Eine nachhaltige, gemeinschaftlich europäische Asylpolitik sehe anders aus.