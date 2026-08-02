Real-Debüt in Klagenfurt: „Unbeschreiblich!“

Für Carlos Espi ist am Samstag in Klagenfurt ein Traum in Erfüllung gegangen. Beim 2:2 gegen AC Fiorentina feierte der 21-jährige Stürmer sein Debüt für Real Madrid.
„Es ist unbeschreiblich, was in zwei Tagen passiert ist: Ich unterschreibe, trainiere und mache schon mein Debüt“, sagte Espi im vereinseigenen TV. Der Angreifer war erst am Donnerstag von UD Levante zum spanischen Topklub gewechselt. Dem Vernehmen nach zahlten die Madrilenen eine Ablösesumme in der Höhe von 25 Millionen Euro.
Nach dem Spiel in Klagenfurt äußerte sich auch Jose Murinho zu seinem neuen Schützling. „Und dann haben wir noch den armen Carlos eingewechselt, der gerade dabei ist, aus einem Traum aufzuwachen“, betonte „The Special One. „Er hat gestern gerade einmal eine Stunde trainiert und konnte heute schon erleben, was es bedeutet, für Real Madrid zu spielen.“
2:0-Führung verspielt
Mourinhos zweite Ära als Trainer von Real begann mit einem 2:2 gegen AC Fiorentina. Die Madrilenen traten im Gegensatz zu den Italienern vor 30.000 Zuschauern im ausverkauften Wörthersee Stadion bei weitem nicht in Bestbesetzung an. Die Real-Tore erzielten Endrick (12.) und der erst 18-jährige Alexis Ciria (24.), Fiorentina kam durch Roberto Piccoli (41.) und Moise Kean (58.) zurück.
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