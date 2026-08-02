Real-Debüt in Klagenfurt: „Unbeschreiblich!“

Nach dem Spiel in Klagenfurt äußerte sich auch Jose Murinho zu seinem neuen Schützling. „Und dann haben wir noch den armen Carlos eingewechselt, der gerade dabei ist, aus einem Traum aufzuwachen“, betonte „The Special One. „Er hat gestern gerade einmal eine Stunde trainiert und konnte heute schon erleben, was es bedeutet, für Real Madrid zu spielen.“