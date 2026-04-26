Ist „Betongold“ noch eine gute Altersvorsorge?

Ein Blick auf den Leistbarkeitsindex für Wohneigentum der Unicredit Bank zeigt die Dimension: Für 100 Quadratmeter Wohnraum mussten Käufer 2025 über elf Nettojahreseinkommen hinblättern. „Von 2010 bis 2022 sind die Immobilienpreise deutlich schneller als die Einkommen gestiegen. Mit dem starken Zinsanstieg im Jahr 2022 wurde diese Entwicklung plötzlich gestoppt“, sagt Markus Schwaiger, Experte der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).