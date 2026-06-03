Russland exportiert wegen Drohnenangriffen mehr Öl

2,5 Millionen Barrel pro Tag wurden exportiert, das ist der höchste Wert seit September 2024. Mit den höheren Exporten will der Kreml eine drastische Drosselung der Ölförderung vermeiden. Die Kapazitäten der Häfen Primorsk, Ust-Luga und Noworossijsk sind jedoch begrenzt, weshalb es kaum möglich ist, die gesamte nicht verarbeitete Ölmenge umzuleiten. Auch der Hafen Primorsk und Pipelines des Betreibers Transneft wurden im Mai von der Ukraine angegriffen. Zuletzt waren praktisch alle großen Raffinerien in Zentralrussland gezwungen, ihre Produktion zu drosseln oder ganz einzustellen.