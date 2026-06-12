Regierung dürfte Budgetziel für 2028 verfehlen

Die Prognose der Nationalbank (OeNB) für das Budgetdefizit im Jahr 2028 gibt durchaus Grund zur Sorge. Der Grund: Das Ziel der Bundesregierung, das Defizit auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gebracht zu haben, ist laut der OeNB nicht realistisch. Diese rechnet für 2028 vielmehr mit einem Wert von 3,8 Prozent. Damit wären klarerweise im Doppelbudget weitere Maßnahmen, um Geld einzusparen, notwendig, wie die OeNB am Freitag bekanntgab.