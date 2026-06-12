Wien wird wieder bunt! Und legt den Verkehr lahm

Schon ab den Morgenstunden wird der Ring zwischen Oper und Franz-Josefs-Kai gesperrt, im Laufe des Tages folgen weitere Abschnitte. Die Parade selbst startet um 12 Uhr beim Rathausplatz und führt den Ring entlang – vorbei an Parlament, Oper und Urania, weiter über den Franz-Josefs-Kai bis zurück zum Rathausplatz. Erwartet werden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher, das Ende ist für 16 bis 19 Uhr angesetzt.