Wien wird wieder bunt! Und legt den Verkehr lahm

Wien rüstet sich für eines der größten Events des Jahres: Die 30. Regenbogenparade im Rahmen von Vienna Pride bringt am Samstag, 13. Juni, hunderttausende Menschen in die Innenstadt – und sorgt gleichzeitig für Verkehrschaos, aber auch für ein Lächeln bei den Fahrgästen der Wiener Linien …
Schon ab den Morgenstunden wird der Ring zwischen Oper und Franz-Josefs-Kai gesperrt, im Laufe des Tages folgen weitere Abschnitte. Die Parade selbst startet um 12 Uhr beim Rathausplatz und führt den Ring entlang – vorbei an Parlament, Oper und Urania, weiter über den Franz-Josefs-Kai bis zurück zum Rathausplatz. Erwartet werden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher, das Ende ist für 16 bis 19 Uhr angesetzt.
Linien 1A, 2A und 3A entfallen ganztägig
Auch der öffentliche Verkehr ist stark betroffen. Die Wiener Linien müssen mehrere Strecken umleiten oder kürzen: Die Straßenbahnen 1, 2, D und 71 fahren nur eingeschränkt, die Linien 1A, 2A und 3A entfallen ganztägig.
Laut ÖAMTC kommt es entlang zahlreicher Hauptverkehrsachsen zu Verzögerungen – darunter Roßauer Lände, Praterstraße, Ringstraßenbereiche, Wiedner Hauptstraße und die Rechte Wienzeile. Besonders heikel: Die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai ist zeitweise nicht möglich. Der ÖAMTC rät daher, großräumig auszuweichen oder gleich auf Öffis umzusteigen.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt heuer die kreative Kampagne der Wiener Linien (siehe Instagram-Beitrag oben): Auf Social Media tauchen fiktive Pride-Haltestellen wie „Schwulau“ oder „Museumsqueertier“ auf – ein Marketing-Gag, der für viel Aufsehen sorgt.
Mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Raum
Und auch abseits der Parade setzen die Wiener Linien ein Zeichen: Die Straßenbahn-Aktion ist ein fixer Bestandteil der Vienna Pride. Sie soll die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community im öffentlichen Raum erhöhen. Durch die Unterstützung der Wiener Linien wird Wien damit jedes Jahr ein Stück bunter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.