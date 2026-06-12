Kylian Mbappé: „Ich würde sofort unterschrieben“

Top-Stürmer Kylian Mbappé jagt bei der WM den Torrekord von Miroslav Klose, stellt ihn aber klar hinter das Ziel eines zweiten Titels mit Frankreich. „Sofort. Ich würde sofort unterschreiben. Wenn das bedeutet, dass wir gewinnen, werde ich mit Freuden der Erste sein, der auf der Champs-Élysées feiert“, erklärte der Kapitän der Équipe Tricolore in einem Interview des Senders M6.