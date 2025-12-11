USA wollen entmilitarisierte Wirtschaftszone

„Sie stellen sich vor, dass die ukrainischen Streitkräfte das Gebiet der Region Donezk verlassen, und der vorgesehene Kompromiss besteht darin, dass russische Streitkräfte nicht in dieses Gebiet einmarschieren (...), das sie bereits als ‘freie Wirtschaftszone‘ bezeichnen“, erklärte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten in Kiew.