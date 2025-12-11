USA wollen entmilitarisierte Wirtschaftszone

Bei den Verhandlungen zu einer Beilegung des Ukraine-Kriegs spricht sich Washington nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone in der Ostukraine aus.
Laut Selenskyj soll die russische Armee nach den Vorstellungen der USA nicht verpflichtet werden, sich aus den Regionen Donezk, Cherson und Saporischschja zurückzuziehen. Es sei aber ein Truppenrückzug aus den Regionen Dnipropetrowsk, Charkiw und Sumy vorgesehen.
„Sie stellen sich vor, dass die ukrainischen Streitkräfte das Gebiet der Region Donezk verlassen, und der vorgesehene Kompromiss besteht darin, dass russische Streitkräfte nicht in dieses Gebiet einmarschieren (...), das sie bereits als ‘freie Wirtschaftszone‘ bezeichnen“, erklärte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten in Kiew.
