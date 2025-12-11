Vorteilswelt
Kompromiss in Ukraine?

USA wollen entmilitarisierte Wirtschaftszone

Außenpolitik
11.12.2025 18:03
Ein ukrainischer Soldat hält auf dem Schauplatz schwerer Kämpfe mit russischen Truppen in der ...
Ein ukrainischer Soldat hält auf dem Schauplatz schwerer Kämpfe mit russischen Truppen in der Region Donezk Ausschau nach feindlichen Drohnen.(Bild: AP/Iryna Rybakova)

Bei den Verhandlungen zu einer Beilegung des Ukraine-Kriegs spricht sich Washington nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone in der Ostukraine aus.

Laut Selenskyj soll die russische Armee nach den Vorstellungen der USA nicht verpflichtet werden, sich aus den Regionen Donezk, Cherson und Saporischschja zurückzuziehen. Es sei aber ein Truppenrückzug aus den Regionen Dnipropetrowsk, Charkiw und Sumy vorgesehen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich zu dem neuen US-Friedensplan für die Ukraine zu ...
Ukraine-Krieg
Lawrow: „Müssen eigentliche Ursachen beseitigen“
11.12.2025
Post an Washington
Ukraine antwortet auf Trumps Friedensplan
11.12.2025

„Sie stellen sich vor, dass die ukrainischen Streitkräfte das Gebiet der Region Donezk verlassen, und der vorgesehene Kompromiss besteht darin, dass russische Streitkräfte nicht in dieses Gebiet einmarschieren (...), das sie bereits als ‘freie Wirtschaftszone‘ bezeichnen“, erklärte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten in Kiew.

EU-Kommissar in Wien:
„Gerade Österreich würde von Mercosur profitieren“
