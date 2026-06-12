Prostituierte ausgebeutet: Zuhälter-Paar entlarvt

Eine simple Verkehrskontrolle führte Innsbrucker Polizisten in die dunkle Welt der illegalen Prostitution! Eigentlich geriet ein rumänisches Pärchen aufgrund einer Verwaltungsübertretung ins Visier von Beamten. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich jedoch heraus, dass es sich um mutmaßliche Zuhälter handelt. In der Folge konnten auch zwei illegale Prostituierte ausgeforscht werden, die vom Duo ausgebeutet worden sein sollen.