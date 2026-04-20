Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wie aus Bilderbuch“

So eitel sind die Männer der Trump-Regierung

Außenpolitik
20.04.2026 14:00
Dunkelblauer Anzug und Krawatte: Trump, Hegseth und Vance traten bei einem Meeting fast im ...
Dunkelblauer Anzug und Krawatte: Trump, Hegseth und Vance traten bei einem Meeting fast im Partnerlook auf.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

In der Vergangenheit hat Donald Trump wiederholt abfällige Kommentare über Frauen und ihr Aussehen gemacht. Doch auch Männer bleiben von seinen ungefilterten Bemerkungen nicht verschont. Seine offenkundige Besessenheit von Äußerlichkeiten scheint sogar Einfluss darauf zu haben, wer welche Position innerhalb der Regierung erhält.

0 Kommentare

Vor einigen Wochen sorgte ein Foto für Aufsehen, das US-Außenminister Marco Rubio mit offensichtlich viel zu großen Schuhen zeigte. Diese hatte Trump höchstpersönlich für seinen Chefdiplomaten und andere Männer innerhalb seiner Administration bestellt. Da er die Größe nur geschätzt hat, haben sie den Männern teils nicht gepasst.

Trump ersetzte „schäbige Schuhe“ seiner Minister
Davor hatte Trump ein wichtiges Treffen unterbrochen, um Vance und Rubio wegen ihrer „schäbigen“ Schuhe zurechtzuweisen. Bisweilen scheint die Eitelkeit des Präsidenten und seiner Minister bisher ungewohnte Ausmaße anzunehmen.

Besonders gut war der Halt in Rubios Schuhen wohl nicht.
Besonders gut war der Halt in Rubios Schuhen wohl nicht.(Bild: AP/AP via APA)

Haarausfall macht Trump zu schaffen
Vergangenen Herbst hatte sich der US-Präsident über ein Titelfoto des „Times Magazine“ beschwert, auf dem er seiner Meinung nach kahlköpfig aussah. Auf seiner Plattform „Truth Social“ schrieb er dazu: „Das Time Magazine hat einen guten Artikel über mich geschrieben, aber das Foto ist vielleicht das schlechteste aller Zeiten. Sie haben meine Haare verschwinden lassen.“ Sein Haarausfall scheint den Präsidenten generell zu beschäftigen: In der Vergangenheit scherzte er immer wieder darüber, wie sehr er sich bemühe, „die kahle Stelle zu verstecken“.

„Diese Typen sind Prachtexemplare“
Trump kommentiert auch immer wieder das Aussehen anderer Männer. Während seiner ersten Amtszeit schwärmte er wiederholt über die Piloten der Air Force One und verglich sie mit Tom Cruise. „Diese Typen sind Prachtexemplare. Perfekte Exemplare eben“, sagte er in einem Interview.

Trump-Regierung „wie aus dem Bilderbuch“
Trumps Fokus auf ein gepflegtes Äußeres scheint sich sogar auf seine  Personalentscheidungen auszuwirken. Bei der Besetzung von Führungspositionen in der Regierung sprach er immer wieder davon, wie „wunderschön“ bestimmte Kandidaten und Kandidatinnen seien. Anna Kelly, eine Sprecherin des Weißen Hauses, sagte: „Präsident Trump hat die talentierteste und fähigste Regierung in der Geschichte zusammengestellt.“ „Und“, fügte sie hinzu, „sie sind zufällig wie aus dem Bilderbuch!“

Pete Hegseth trägt die Haare im sogenannten „Gordon-Gekko“-Stil.
Pete Hegseth trägt die Haare im sogenannten „Gordon-Gekko“-Stil.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Trump-Vertraute orientieren sich an seinem Look
Tatsächlich scheinen sich Trumps enge Vertraute und Berater an seinem Look zu orientieren. Er selbst trägt fast immer Anzüge und Kleidung, die sich scheinbar an den 80er-Jahren orientiert. Dazu gehören etwa die roten Krawatten und die nach hinten frisierten Haare, wie sie auch Kriegsminister Pete Hegseth trägt. Dieser soll kürzlich Fotografen von Meetings zum Iran-Krieg ausgeschlossen haben, weil er deren Aufnahmen von ihm als „unvorteilhaft“ empfand, wie die „Washington Times“ berichtete.

Hegseth wollte eigenes Schmink-Studio
Vergangenes Jahr soll Hegseth die Einrichtung eines eigenen Make-up-Studios im Pentagon angeordnet haben. Anfang 2025 soll ein hauseigenes Bauteam das an den Pressebriefingraum angrenzende Zimmer renoviert haben: Unter anderem wurde ein großer Spiegel mit Schminkbeleuchtung installiert. Die Umgestaltung des Raumes hätte mehrere tausend Dollar gekostet, wie „CBS News“ berichtete. Hegseth schminke sich vor seinen Fernsehauftritten jedoch selbst und bezahle dafür keinen Maskenbildner, sagte ein Verteidigungsbeamter gegenüber „CBS“. Hegseth reagierte mit einem wütenden Posting auf X auf den Bericht: „Völlig erfundene Geschichte. Keine Befehle und kein Make-up.“

Lesen Sie auch:
Hat Melania Trump mit diesem Outfit die richtige Fashion-Wahl getroffen? Vor allem eins sorgt ...
Royales Staatsbankett
Wilde Diskussionen um Melania Trumps Outfit
18.09.2025
Tragen sie dennoch
Trump bestellte zu große Schuhe für seine Minister
11.03.2026

Präsident umgeben von besonders „maskulinen“ Männern
Experten orten in der Eitelkeit des Präsidenten eine Art, sein eigenes Image zu kontrollieren, wie die „New York Times“ berichtet. Demnach würde er in geringerer Attraktivität ein Zeichen der Schwäche und des Verlierens sehen. Trump umgibt sich auch gerne mit Männern, die stark maskuline Eigenschaften verkörpern, wie auch muskelbepackte Influencer. Auch Männer, die seine eigene Gesundheit anpreisen, sind gern gesehene Gäste im Weißen Haus. JD Vance sagte in einem Interview: „Donald Trump ist so gesund wie kaum jemand, den ich kenne. Ich sage ihm immer wieder, dass er unglaubliche Gene hat.“

Wenngleich er sich gerne mit Boxern oder Bodybuildern umgibt, treibt Trump selbst wenig Sport. Nur mit gelegentlichen Goldrunden hält er sich fit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.04.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
MännerRegierungFrauenHerbst
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Wal-Drama in Ostsee
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Derzeit läuft der Großeinsatz in Itzling beim Kreisverkehr.
In Salzburg-Stadt
Bus kracht in Billa: Ein Toter, viele Verletzte!
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
245.573 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.137 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
148.959 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
742 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
710 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Wirtschaft
Gusenbauer und Co. haben noch ein größeres Problem
708 mal kommentiert
Signa-Granden: Susanne Riess-Hahn, Alfred Gusenbauer und Gründer René Benko
Mehr Außenpolitik
„Wie aus Bilderbuch“
So eitel sind die Männer der Trump-Regierung
Zum Unabhängigkeitstag
EU-Abgeordneter Vilimsky ist erneut in Israel
Schiedsgericht tagte
Dornauer: Wird heute Parteiausschluss besiegelt?
Wahlen in Bulgarien
Prorussischer Ex-Präsident als überragender Sieger
Gespaltener Kurs
Energiepolitik: Freiheitliche Fähnchen im Wind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf