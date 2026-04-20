So eitel sind die Männer der Trump-Regierung

Haarausfall macht Trump zu schaffen

Vergangenen Herbst hatte sich der US-Präsident über ein Titelfoto des „Times Magazine“ beschwert, auf dem er seiner Meinung nach kahlköpfig aussah. Auf seiner Plattform „Truth Social“ schrieb er dazu: „Das Time Magazine hat einen guten Artikel über mich geschrieben, aber das Foto ist vielleicht das schlechteste aller Zeiten. Sie haben meine Haare verschwinden lassen.“ Sein Haarausfall scheint den Präsidenten generell zu beschäftigen: In der Vergangenheit scherzte er immer wieder darüber, wie sehr er sich bemühe, „die kahle Stelle zu verstecken“.