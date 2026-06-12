Morgenstern, seine Freundin und die Golf-Künste

An sich sollte es im Interview ja um Thomas Morgenstern gehen. Aber irgendwie schummelten sich dessen Herzdame und deren Golf-Künste immer wieder thematisch ins Gespräch rein. Aber sehen und hören Sie im Video selbst, wie die Konversation zwischen Michael Fally und dem ehemaligen Skisprunghelden im Rahmen des Sporthilfe-Golf-Charity-Turnier verlief.