Porsche is out too
ÖVP politician took 16 days to resign
A few drinks too many, too much pressure on the gas pedal. On Easter Sunday in Pinzgau, Günther Baschinger (59), an ÖVP representative from Grieskirchen, was pulled over by police: 120 km/h in a built-up area and a blood alcohol level of 1.06. Now he also had to worry about losing his Porsche...
Within the ÖVP, Günther Baschinger (59)—an entrepreneur from the Grieskirchen district who is relatively unknown in the state parliament—has enjoyed a stellar career: As a master auto mechanic, he serves as managing director of five companies in the St. Agatha area, and he also holds positions in the ÖVP Economic Association and the Chamber of Commerce at the regional level. This multi-office holder has also been successful in the real estate sector—and has been for years.
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