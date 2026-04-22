Iran-Krieg: Nun gerät der Irak unter Druck der USA

Dollar-Lieferungen eingestellt

Neben Vergeltungsschlägen seitens der USA wird nun auch der diplomatische Druck auf die Regierung in Bagdad erhöht. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ hat Washington die Dollar-Lieferungen an den Irak eingestellt und die Sicherheitszusammenarbeit eingefroren. Damit wolle Washington die Regierung in Bagdad zwingen, vom Iran unterstützte Milizen im Land zu zerschlagen, heißt es unter Berufung auf irakische und US-Regierungsvertreter. Das US-Finanzministerium blockiere eine Bargeldsendung von fast 500 Millionen Dollar (rd. 426 Mio. Euro) aus irakischen Ölverkäufen.