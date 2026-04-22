Cerny überzeugt: „Nur Toni sieht das anders“

das erste WM-Spiel:

Wird gegen Jordanien extrem wichtig, da braucht es nebst dem Sieg auch eine gute Leistung. Wenn du dich 1:0 durchwurschtelst, schlecht gespielt hast, bleibt das in den Köpfen. Auf die leichte Schulter nehmen dürfen wir den Gegner keinesfalls. Es ist für alle die WM-Premiere, da spielt Aufregung natürlich eine Rolle. Doch wenn wir alles auf dem Platz lassen, sollte nichts in die Hosen gehen.