Häftling schnitt Fußfesseln durch und flüchtete

Zu Hause eingesperrt sein. Darauf hatte ein Oberösterreicher keine Lust mehr, der den Rest seiner Haftstrafe im überwachten Hausarrest verbüßen sollte. Also schnitt er seine Fußfessel durch und setzte sich ab. Doch auch ohne diesen „Tracker“ spürten ihn Polizisten im Ausland auf.
Insgesamt 38 Monate Haft sollte ein 21-jähriger Betrüger absitzen – war im Jahr 2024 vom Landesgericht Linz rechtskräftig verurteilt worden. Seit Mitte 2025 befand er sich im gelockerten Vollzug und trug eine Fußfessel. Diese schnitt er sich am 16. September 2025 herunter und setzte sich ins Ausland ab.
Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern
Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch eine Freiheitsstrafe von 13 Monaten zu verbüßen. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls des Landesgerichts Linz begannen für die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich ihre Ermittlungen. Dabei gelang es den Spezialisten, in enger Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern, den Aufenthaltsort des Mannes in Hamburg auszuforschen. Dort wurde er am 20. April 2026 festgenommen und befindet sich seitdem in Auslieferungshaft.
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