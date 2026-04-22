Häftling schnitt Fußfesseln durch und flüchtete

Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern

Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch eine Freiheitsstrafe von 13 Monaten zu verbüßen. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls des Landesgerichts Linz begannen für die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich ihre Ermittlungen. Dabei gelang es den Spezialisten, in enger Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern, den Aufenthaltsort des Mannes in Hamburg auszuforschen. Dort wurde er am 20. April 2026 festgenommen und befindet sich seitdem in Auslieferungshaft.