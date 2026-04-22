Gegen Gaucho-Star um weiteren Aha-Moment

Ähnlich wie letzte Woche gegen Valencia, da glänzte er wieder einmal beim 1:0 mit Topwerten: 90 Ballaktionen, eine Passquote von 90 Prozent, alle Luft-Zweikämpfe gewonnen, 17 Balleroberungen. „Es war ein Derby, für uns enorm bedeutend – der Sieg gibt uns Rückenwind“, liegt der Fokus von Affengruber, den spanische Medien wie David Alaba beim AC Milan ins Gespräch bringen, voll und ganz auf Elche: „Der Verein hat mir die Chance gegeben, nach Spanien zu gehen – da will ich etwas zurückgeben.“ Nachsatz: „Und ich kann mich ja nur mit Leistung empfehlen.“