Texas: Republikaner gewinnen Zehn-Gebote-Streit

Den Stein ins Rollen gebracht hatten 15 texanische Familien, die von mehreren Verbänden unterstützt wurden und einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit sahen. Während sie in erster Instanz noch Recht bekommen hatten, argumentierte nun das Berufungsgericht, dass mit dem Gesetz keine religiösen Handlungen oder Bräuche vorgeschrieben werden. Die Schüler würden weder in den Geboten unterrichtet, noch müssten sie sie befolgen. Schüler und Eltern könnten also weiter frei entscheiden, welche Religion sie wählen.