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Tour-Held Konrad hilft aus, wo Not am Mann ist

Sport-Mix
22.04.2026 06:30
Patrick Konrad stellt sich bei Fleche Wallone ganz in den Dienst von Kapitän Mattias Skjelmose
Patrick Konrad stellt sich bei Fleche Wallone ganz in den Dienst von Kapitän Mattias Skjelmose(Bild: Lidl-Trek/Getty Images)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Die Ardennen-Saison rollt am Mittwoch weiter mit einem der packendsten Rennen: Fleche Wallonne! Die berühmt-berüchtigte Mur de Huy macht den Radklassiker auf den letzten Metern dramatisch. Patrick Konrad soll Kapitän Mattias Skjelmose zum Sieg führen.

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Fleche Wallonne in Belgien statt Tour of the Alps mit Tirol-Etappen. Patrick Konrad musste kurzfristig seine Rennpläne ändern. „Ich habe mich sehr auf die Rundfahrt in der Heimat gefreut. Das Worldtour-Rennen ist aber für unsere Mannschaft wichtiger“, erklärte der Lidl-Trek-Radprofi.

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