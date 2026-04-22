Tour-Held Konrad hilft aus, wo Not am Mann ist

Fleche Wallonne in Belgien statt Tour of the Alps mit Tirol-Etappen. Patrick Konrad musste kurzfristig seine Rennpläne ändern. „Ich habe mich sehr auf die Rundfahrt in der Heimat gefreut. Das Worldtour-Rennen ist aber für unsere Mannschaft wichtiger“, erklärte der Lidl-Trek-Radprofi.