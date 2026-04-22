Tour-Held Konrad hilft aus, wo Not am Mann ist

Die Ardennen-Saison rollt am Mittwoch weiter mit einem der packendsten Rennen: Fleche Wallonne! Die berühmt-berüchtigte Mur de Huy macht den Radklassiker auf den letzten Metern dramatisch. Patrick Konrad soll Kapitän Mattias Skjelmose zum Sieg führen.
Fleche Wallonne in Belgien statt Tour of the Alps mit Tirol-Etappen. Patrick Konrad musste kurzfristig seine Rennpläne ändern. „Ich habe mich sehr auf die Rundfahrt in der Heimat gefreut. Das Worldtour-Rennen ist aber für unsere Mannschaft wichtiger“, erklärte der Lidl-Trek-Radprofi.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.