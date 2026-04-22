Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rocki wird zum Star

Rihanna erstmals mit Tochter auf Magazin-Cover

Society International
22.04.2026 07:12
Stolze Mama: Rihanna hat mit Tochter Rocki das allererste Cover-Shooting gehabt.
Stolze Mama: Rihanna hat mit Tochter Rocki das allererste Cover-Shooting gehabt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Rocki wird jetzt zum kleinen Superstar! Rihanna hat sich erstmals mit ihrer im September geborenen Tochter auf einem Magazin-Cover gezeigt. 

0 Kommentare

Und Rocki ist schon jetzt ein echtes Haute-Couture-Baby. Denn für das Fotoshooting war das kleine Mädchen dem „W Magazine“ zufolge komplett in eigens für sie entworfene Kleidungsstücke von Dior gekleidet.

„Mama komplett in den Schatten gestellt“
Mama Rihanna ist natürlich hin und weg von ihrem zuckersüßen Mini-Model. Auf Instagram teilte die Sängerin das Cover des Magazins und jubelte: „Cover-Girls!!! Baby Rocki hat echt grandios abgeliefert! Sie kam ans Set und hat ihre Mama komplett in den Schatten gestellt!“

Sehen Sie hier Rihanna und Tochter Rocki auf ihrem ersten gemeinsamen Cover-Foto:

Rihannas herzige Rasselbande
Die aus Barbados stammende 38-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Musik-Stars der Welt. Seit 2020 ist sie mit dem 37-jährigen Rapper A$AP Rocky zusammen.

Lesen Sie auch:
Schock für Rihanna: Auf die Villa der Sängerin in Los Angeles wurde am Sonntagnachmittag ...
Sängerin war daheim!
Frau schoss auf Villa von Superstar Rihanna
09.03.2026
„Bist du verrückt?“
4. Baby für Rihanna? Sängerin lässt Fans ausrasten
13.01.2026

Das Paar hat neben Klein-Rocki noch zwei weitere Kinder: 2022 kam ihr Sohn RZA zur Welt, 2023 folgte der kleine Riot. Auch die beiden Knirpse standen bereits mit Mama vor der Kamera – etwa für eine Kampagne von Rihannas Wäschemarke Savage x Fenty.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
22.04.2026 07:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
232.448 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
158.613 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
119.782 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1011 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
640 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
615 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Society International
Rocki wird zum Star
Rihanna erstmals mit Tochter auf Magazin-Cover
Für „Clasico“ im Mai
SIE wird das neue Barca-Trikot entwerfen!
Neues Gutachten
Fernsehkoch Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß
Verruchtes Tour-Update
Lily Allen trägt backstage am liebsten Dessous
Blutiger Kälte-Schock!
Brooks Nader: „Nehmt eure Nippelpiercings raus!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf