Rihanna erstmals mit Tochter auf Magazin-Cover

Rocki wird jetzt zum kleinen Superstar! Rihanna hat sich erstmals mit ihrer im September geborenen Tochter auf einem Magazin-Cover gezeigt.
Und Rocki ist schon jetzt ein echtes Haute-Couture-Baby. Denn für das Fotoshooting war das kleine Mädchen dem „W Magazine“ zufolge komplett in eigens für sie entworfene Kleidungsstücke von Dior gekleidet.
„Mama komplett in den Schatten gestellt“
Mama Rihanna ist natürlich hin und weg von ihrem zuckersüßen Mini-Model. Auf Instagram teilte die Sängerin das Cover des Magazins und jubelte: „Cover-Girls!!! Baby Rocki hat echt grandios abgeliefert! Sie kam ans Set und hat ihre Mama komplett in den Schatten gestellt!“
Sehen Sie hier Rihanna und Tochter Rocki auf ihrem ersten gemeinsamen Cover-Foto:
Rihannas herzige Rasselbande
Die aus Barbados stammende 38-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Musik-Stars der Welt. Seit 2020 ist sie mit dem 37-jährigen Rapper A$AP Rocky zusammen.
Das Paar hat neben Klein-Rocki noch zwei weitere Kinder: 2022 kam ihr Sohn RZA zur Welt, 2023 folgte der kleine Riot. Auch die beiden Knirpse standen bereits mit Mama vor der Kamera – etwa für eine Kampagne von Rihannas Wäschemarke Savage x Fenty.
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