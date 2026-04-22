Feuer frei für die „rasende Schuhschachtel“

Wer sich vergangenen Dienstag nach Spielberg verirrt hat, der hat einen ersten Blick auf den neuen Look von Rennsport-Ass Lucas Auer für die neue DTM-Saison erhaschen können. Der Vizemeister des letzten Jahres tauscht sein knallrosa Auto gegen das ikonische Design eines deutschen Sportartikelherstellers, ist ab Freitag beim Saisonstart am Red Bull Ring als „rasende Schuhschachtel“ unterwegs