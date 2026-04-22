Feuer frei für die „rasende Schuhschachtel“

Feuer frei für die neue DTM-Saison! Der Startschuss zum Motorspektakel erfolgt am Wochenende am Red Bull Ring in Spielberg. Lokalmatador Lucas Auer präsentiert sich im neuen „Look“. Ein großer Kampf – trotz kleinerem Starterfeld – ist garantiert.
Wer sich vergangenen Dienstag nach Spielberg verirrt hat, der hat einen ersten Blick auf den neuen Look von Rennsport-Ass Lucas Auer für die neue DTM-Saison erhaschen können. Der Vizemeister des letzten Jahres tauscht sein knallrosa Auto gegen das ikonische Design eines deutschen Sportartikelherstellers, ist ab Freitag beim Saisonstart am Red Bull Ring als „rasende Schuhschachtel“ unterwegs
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