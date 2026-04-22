Fans von Real pfeifen ihren eigenen Spieler aus

Zur Erinnerung: Vor einer Woche hatte sich Camavinga im Champions-League-Spiel gegen die Münchner beim Stand von 3:2 für Real nach einem Foulspiel geweigert, den Bayern den Ball auszuhändigen. Stattdessen dribbelte der Mittelfeldspieler das Leder vor sich her, um es anschließend in die Hand zu nehmen und so weitere Sekunden herauszuholen. Für Schiedsrichter Slavko Vincic zu viel des Guten, er schickte den bereits vorbestraften Camavinga in der 86. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz.