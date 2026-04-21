Alkolenker (20) krachte gegen Mauer von Gotteshaus

Ausgerechnet an der Mauer eines Gotteshauses in OÖ endete die Alkofahrt eines 20-jährigen Probeführerscheinbesitzers Montagabend. Der Lenker sowie seine drei jungen Beifahrer (18, 18, 19) wurden bei der Kollision verletzt und mussten ins Krankenhaus.
Obwohl ein 20-Jähriger aus Ried/Traunkreis erst den Probeführerschein hatte, setzte er sich am Montag alkoholisiert hinters Steuer. Gegen 21 Uhr war er mit drei Beifahrern (18, 18, 19) von Sattledt kommend in Richtung Kremsmünster unterwegs.
Gegen Stiftsmauer gekracht
An einer Kreuzung wollte er Richtung Sipbachzell abbiegen, verlor aber die Herrschaft über sein Auto und kam ins Schleudern. Dabei riss der 20-Jährige ein Verkehrsschild aus der Verankerung und prallte letztlich gegen die Mauer des Stiftes Kremsmünster.
Alle Insassen verletzt
Alle vier Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein Alkotest beim Probeführerscheinbesitzer ergab 0,22 Promille. Er wird angezeigt.
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