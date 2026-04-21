Alkolenker (20) krachte gegen Mauer von Gotteshaus

Gegen Stiftsmauer gekracht

An einer Kreuzung wollte er Richtung Sipbachzell abbiegen, verlor aber die Herrschaft über sein Auto und kam ins Schleudern. Dabei riss der 20-Jährige ein Verkehrsschild aus der Verankerung und prallte letztlich gegen die Mauer des Stiftes Kremsmünster.