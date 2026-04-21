„Wohnbau entspricht den rechtlichen Vorgaben“

Kommen wir zum Gebäude am Traunseeufer zurück. Was macht es aus Ihrer Sicht so besonders?

Wir legen bei unseren Projekten großen Wert auf architektonische Qualität, durchdachte Grundrisse und eine stimmige Einbindung in die Umgebung. Auf dieses Projekt sind wir besonders stolz. Es handelt sich um eine der schönsten Gmundner Lagen – ruhig und dennoch nur wenige Minuten vom Zentrum und Bahnhof entfernt. Gerade der unverbaubare See- und Bergblick machen den Standort besonders attraktiv und gefragt. Trotzdem achten wir auf eine vernünftige Preisgestaltung. Besonders wichtig war uns der nachhaltige Umgang: Aus zwei zuvor unbewohnten und stark sanierungsbedürftigen Häusern wurde hochwertiger Wohnraum geschaffen.