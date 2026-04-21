Desolater Lkw musste abgeschleppt werden

Da staunten sogar die Prüfer nicht schlecht. Die Polizei entdeckte bei einer Verkehrskontrolle auf der Linzer Stadtautobahn einen völlig desolaten Lastwagen. Der wurde bei der Landesprüfstelle genau untersucht und sofort eingezogen.
Während einer routinemäßigen Schwerverkehrskontrolle am Dienstagvormittag hielten Polizisten der Linzer Verkehrsinspektion einen slowakischen Sattelzug an. Im Bereich der A7 war er den Beamten aufgefallen und sie lotsten den Lenker zum Kreisverkehr Bindermichl. Dort führten sie eine grobe erste Sichtung des Fahrzeugs durch und stellten sofort erhebliche Mängel fest.
Glatzerte Reifen
Unter anderem war bei den Reifen das Gewebe teilweise ersichtlich, das Fahrzeug verlor Öl und der Rahmen des Aufliegers rostete. Deshalb wurde der Sattelzug zum Amt der oberösterreichischen Landesregierung gebracht. Dort stellten die Techniker fünf schwerste Mängel mit Gefahr im Verzug und sechs weitere schwere Mängel fest. Die Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden deshalb abgenommen und eine Sicherheitsleistung in der Höhe von € 2.400,- eingehoben.
Spezialtransporter musste kommen
Wegen des derart desolaten Zustandes wurde eine Überstellung trotz Begleitung untersagt und der Sattelzug musste von einem Spezialtransporter abgeschleppt werden.
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