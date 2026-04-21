Desolater Lkw musste abgeschleppt werden

Glatzerte Reifen

Unter anderem war bei den Reifen das Gewebe teilweise ersichtlich, das Fahrzeug verlor Öl und der Rahmen des Aufliegers rostete. Deshalb wurde der Sattelzug zum Amt der oberösterreichischen Landesregierung gebracht. Dort stellten die Techniker fünf schwerste Mängel mit Gefahr im Verzug und sechs weitere schwere Mängel fest. Die Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden deshalb abgenommen und eine Sicherheitsleistung in der Höhe von € 2.400,- eingehoben.