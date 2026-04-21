Die „Olympischen Spiele der Chöre“ in Linz

Impuls für die ganze Region

Es wird nicht nur Wettbewerbe in 20 Kategorien geben, sondern auch „Freundschaftskonzerte in ganz Oberösterreich mit lokalen Chören. Bei der Eröffnungszeremonie werden wir außerdem alle Facetten unseres Bundeslands zeigen“, sagt Dieter Recknagl, Geschäftsführer von Linz Tourismus. Die Gäste werden in Linz, Steyr und Wels untergebracht – „ein wichtiger Impuls für unsere Hotels und die Gastronomie“.