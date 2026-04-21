Die „Olympischen Spiele der Chöre“ in Linz

Wenn tausende Stimmen aus aller Welt zu einem einzigen Chor verschmelzen, fühlt sich die Welt ein Stück besser an. Die World Choir Games versammeln rund 300 Chöre aus 50 Nationen an einem Ort. Nächstes Jahr wird Linz zum Schauplatz dieses friedensstiftenden Wettbewerbs.
„Alle reden vom Frieden – wir praktizieren ihn“, sagt Günter Titsch, Präsident von Interkultur, eines deutschen Vereins, der weltweit Chorveranstaltungen organisiert – auch die World Choir Games, oft als „Olympische Spiele des Chorgesangs“ bezeichnet. „Im Vordergrund steht, dass sich Menschen aus aller Welt treffen. Und wer einmal gemeinsam gesungen hat, wird nicht aufeinander schießen“, ist er überzeugt.
Mehrere Tausende Gäste erwartet
Die Premiere des Mega-Events fand bereits im Jahr 2000 – in Linz – statt. Von 21. bis 31. Juli wird die oberösterreichische Landeshauptstadt zum zweiten Mal der Austragungsort. Erwartet werden rund 300 Chöre mit 15.000 Teilnehmenden aus allen Altersgruppen (ab neun Jahren) aus 50 Nationen.
Impuls für die ganze Region
Es wird nicht nur Wettbewerbe in 20 Kategorien geben, sondern auch „Freundschaftskonzerte in ganz Oberösterreich mit lokalen Chören. Bei der Eröffnungszeremonie werden wir außerdem alle Facetten unseres Bundeslands zeigen“, sagt Dieter Recknagl, Geschäftsführer von Linz Tourismus. Die Gäste werden in Linz, Steyr und Wels untergebracht – „ein wichtiger Impuls für unsere Hotels und die Gastronomie“.
Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Dietmar Prammer betonen den Schulterschluss von Land und Stadt bei diesem Event, das mit drei Millionen Euro gefördert wird; zusätzlich werden noch Sponsoren gesucht. Zahlreiche Spielstätten – vom Neuen Rathaus über Kirchen bis zum Design Center und natürlich dem Brucknerhaus – werden bespielt. Die Wettbewerbskonzerte können bei freiem Eintritt besucht werden.
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