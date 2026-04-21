„Hoffe, dass es nur eine Übergangslösung ist“

Dringlichkeitsantrag eingebracht

Laut dem SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder sei dieses Problem aber schon länger bekannt: „Interessant ist, dass wir als Sozialdemokraten im September des Vorjahres einen Dringlichkeitsantrag eingebracht haben, mit dem wir die Gesundheitsreferentin aufgefordert haben, nach dem Vorbild von Erstversorgungsambulanzen des Wiener Gesundheitsfonds eine ähnlich vorgelagerte, allgemeinmedizinische Abklärungs- und Behandlungseinrichtung für die oberösterreichischen Krankenanstalten zu konzipieren.“