Polizei warnt vor Pflegekräften mit langen Fingern

Kein Generalverdacht

Dabei betont die Polizei, dass es nicht Ziel sei, bestimmte Personen oder Berufsgruppen unter Generalverdacht zu stellen, sondern durch einfache präventive Maßnahmen potenzielle Missverständnisse sowie unbegründete Verdächtigungen zu vermeiden – daher sollen die nachfolgenden Empfehlungen dem Schutz aller Beteiligten dienen.

Polizei hat neun gute Tipps

Wichtig sei es, Gelegenheiten zu vermeiden, Wertsachen und Bargeld zu sichern und eine offene Kommunikation mit dem Pflegepersonal zu suchen. Konkret hat die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes OÖ folgende neun Tipps parat: