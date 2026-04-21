Polizei warnt vor Pflegekräften mit langen Fingern

Leider häufen sich momentan Fälle von Diebstählen durch Pflegepersonal, wie die Exekutive warnt. In Oberösterreich gab es zwischen Oktober und März sechs solcher Fälle, die Dunkelzahl dürfte deutlich höher sein. Deswegen liefern die Beamten gute Tipps, wie man diese Diebstähle vermeiden kann.
Diebstahl durch Pflegepersonal im häuslichen Bereich ist ein immer häufiger auftretendes Phänomen. In Oberösterreich ereigneten sich im Zeitraum von Oktober 2025 bis März 2026 insgesamt sechs derartige Taten, die Dunkelzahl dürfte höher sein. Solchen Diebstählen kann aber durch gezielte Präventionsmaßnahmen vorgebeugt werden.
Kein Generalverdacht
Dabei betont die Polizei, dass es nicht Ziel sei, bestimmte Personen oder Berufsgruppen unter Generalverdacht zu stellen, sondern durch einfache präventive Maßnahmen potenzielle Missverständnisse sowie unbegründete Verdächtigungen zu vermeiden – daher sollen die nachfolgenden Empfehlungen dem Schutz aller Beteiligten dienen.
Polizei hat neun gute Tipps
Wichtig sei es, Gelegenheiten zu vermeiden, Wertsachen und Bargeld zu sichern und eine offene Kommunikation mit dem Pflegepersonal zu suchen. Konkret hat die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes OÖ folgende neun Tipps parat:
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