Innviertler Drogendealer müssen hinter Gitter

Vier ausgeschieden, fünf verurteilt

Unter anderem wegen Drogenschmuggel und Drogenhandel musste sich diese Gruppe am Dienstag am Landesgericht Ried verantworten. Urteile gab es aber nicht für alle: Vier der Angeklagten wurden von der Verhandlung ausgeschieden. Sie bekommen einen neuen Termin, weil unter anderem noch Zeugen gehört werden müssen. Das Quartett bleibt indessen in Untersuchungshaft. Fünf von ihnen jedoch wurden gleich am Dienstag rechtskräftig verurteilt.