Wie die Finnen mit Speckstein Strom speichern

Profaner Sand speichert in der finnischen Gemeinde Pornainen überschüssigen Grünstrom aus Wind und Sonne – und zwar über Monate, nicht nur für ein paar Tage. Das Unternehmen „Polar Night Energy“ erstellte einen Silo, sieben Meter hoch, Durchmesser vier Meter, gefüllt mit hundert Tonnen Sand. Die Stahlwände sind gut mit Mineralwolle isoliert, nicht etwa mit Styropor. Aus gutem Grund, denn der Sand würde das Material zum Schmelzen bringen – er wird nämlich über 400 Grad heiß. Und das auf die denkbar einfachste Weise: mit Heizstäben wie in einem Toaster.