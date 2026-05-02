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Lektion nach Einsatz

Handy fiel durch Spalt: Kinder wählten den Notruf

Niederösterreich
02.05.2026 18:00
Dank weniger Handgriffe war das Handy wieder bei seiner jungen Besitzerin.
Dank weniger Handgriffe war das Handy wieder bei seiner jungen Besitzerin.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Weigelsdorf)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Es war einer der ungewöhnlichsten Einsätze, zu denen die Feuerwehr Weigelsdorf im niederösterreichischen Bezirk Baden am Freitagabend gerufen wurde. Von einem Kind. Wegen eines Handys. Doch nach einer wichtigen Lektion gab es ein Happy End.

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Eine Gruppe rund zehn bis 13 Jahre alter Kinder hatte Freitagnachmittag am örtlichen Sportplatz gespielt, als das – aus Sicht der Buben und Mädchen – Unvorstellbare passierte. Ein Handy fiel durch den Spalt einer Holztribüne unerreichbar zu Boden. Die junge Mobiltelefon-Besitzerin war verzweifelt. Sie tat einem Burschen sogar so leid, dass dieser sofort zu seinem Handy griff und den Notruf wählte.

Weil für die Feuerwehr nicht hundertprozentig klar war, um welchen Notfall es sich nun tatsächlich handelte, rückten rund zehn Kameraden aus. Spätestens vor Ort war aber klar, dass niemand in Gefahr war.

Zitat Icon

Wir haben ihnen gemeinsam erklärt, was ein echter Notfall ist und was passiert wäre, wenn wirklich jemand Hilfe benötigt, wir aber hier sind.

Feuerwehrmann Josef Rubin

In der Zwischenzeit war auch schon der Vater eines der Kinder kontaktiert worden und ebenfalls vor Ort. „Wir haben ihnen dann gemeinsam erklärt, was ein echter Notfall ist und was passiert wäre, wenn wirklich jemand Hilfe benötigt, wir aber hier sind“, schildert Josef Rubin von der Feuerwehr.

„Ein neuer Feuerwehr-Fan“
Auf die lehrreiche Lektion folgte dann aber auch noch die große Erleichterung: Die Kameraden lösten vier Schrauben an der Tribüne und holten das Handy unversehrt herauf. „Die Tränen waren schnell getrocknet, mehrere Kinder aufgeklärt und vermutlich ein kleiner Feuerwehr-Fan gewonnen“, freut sich Rubin.

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