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Arsenal eliminiert

Lyon erster Finalist in Frauen-Champions-League!

Fußball International
02.05.2026 18:36
Der Jubel bei den Französinnen
Der Jubel bei den Französinnen(Bild: AP/Laurent Cipriani)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Titelverteidiger Arsenal ist im Semifinale der Champions League der Frauen ausgeschieden! Der ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger angetretene englische Topklub unterlag am Samstag bei Olympique Lyon 1:3 (0:2), womit die Gastgeberinnen das 1:2 vom am vergangenen Wochenende ausgetragenen Hinspiel mehr als wettmachten.

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Das zweite Semifinale wird am Sonntag zwischen FC Barcelona und Bayern München entschieden, im Hinspiel hatte es ein 1:1 gegeben.

Die französische Nationalverteidigerin Wendie Renard hatte Lyon per nach VAR-Überprüfung wiederholtem Elfmeter in Front gebracht (22.), Kadidiatou Diani legte nach (36.).

Finale für 23. Mai in Oslo angesetzt
Englands Teamspielerin Alessia Russo sorgte in Minute 76 für den Gleichstand aus beiden Spielen, die deutsche Teamstürmerin Jule Brand sorgte für ein Ende des Duells noch vor der Verlängerung (86.).

Ihr Treffer hielt auch einem VAR-Check stand. Rekordsieger Lyon stieg somit mit dem Gesamtscore von 4:3 auf. Der Champions-League-Titel ging bereits achtmal an die Französinnen, zuletzt 2022.

Das diesjährige Finale ist für 23. Mai in Oslo angesetzt.

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