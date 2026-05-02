Lyon erster Finalist in Frauen-Champions-League!

Titelverteidiger Arsenal ist im Semifinale der Champions League der Frauen ausgeschieden! Der ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger angetretene englische Topklub unterlag am Samstag bei Olympique Lyon 1:3 (0:2), womit die Gastgeberinnen das 1:2 vom am vergangenen Wochenende ausgetragenen Hinspiel mehr als wettmachten.