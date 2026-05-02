Lyon erster Finalist in Frauen-Champions-League!

Titelverteidiger Arsenal ist im Semifinale der Champions League der Frauen ausgeschieden! Der ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger angetretene englische Topklub unterlag am Samstag bei Olympique Lyon 1:3 (0:2), womit die Gastgeberinnen das 1:2 vom am vergangenen Wochenende ausgetragenen Hinspiel mehr als wettmachten.
Das zweite Semifinale wird am Sonntag zwischen FC Barcelona und Bayern München entschieden, im Hinspiel hatte es ein 1:1 gegeben.
Die französische Nationalverteidigerin Wendie Renard hatte Lyon per nach VAR-Überprüfung wiederholtem Elfmeter in Front gebracht (22.), Kadidiatou Diani legte nach (36.).
Finale für 23. Mai in Oslo angesetzt
Englands Teamspielerin Alessia Russo sorgte in Minute 76 für den Gleichstand aus beiden Spielen, die deutsche Teamstürmerin Jule Brand sorgte für ein Ende des Duells noch vor der Verlängerung (86.).
Ihr Treffer hielt auch einem VAR-Check stand. Rekordsieger Lyon stieg somit mit dem Gesamtscore von 4:3 auf. Der Champions-League-Titel ging bereits achtmal an die Französinnen, zuletzt 2022.
Das diesjährige Finale ist für 23. Mai in Oslo angesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.