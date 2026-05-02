Bei Sturz mit E-Scooter die Wirbelsäule verletzt

Der junge Mann kam gegen 17.40 Uhr mit dem Roller rechts von der Straße ab und stürzte in ein Feld, wo er liegen blieb. Ein Freund (19) alarmierte die Rettung. Der Innviertler wurde vom Rettungshubschrauber „Europa 3“ zum Linzer Med Campus gebracht. Es bestand der Verdacht auf eine schwere Wirbelsäulenverletzung – also eine Gefahr auf eine Querschnittslähmung. Er hatte eine „Fahne“, deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis eine Blutabnahme an.