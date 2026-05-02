Wie man Gewalt erkennt, obwohl sie versteckt wird

Mitarbeiter von Krankenhäusern sind oft die Ersten, die Opfer von häuslicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen behandeln. Doch wie können sie helfen, das Grauen zu beenden? Die „Krone“ war bei einem explosiven Rollenspiel mit düsteren Erkenntnissen dabei.
Eine Frau kommt in die Notaufnahme. Ihr Mann hat sie hergebracht. Die Patientin ringt um Luft und ist offenbar einem Zusammenbruch nahe. Sie wirkt verstört, blickt dauernd fragend zu ihrem Begleiter und kann sich kaum auf das Gespräch mit den Ärzten und Pflegekräften konzentrieren.
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