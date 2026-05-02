Trotz Traumwetter: Wiener Badegäste noch zaghaft

Stammgästin genießt noch die Ruhe

Nicht unweit davon schlägt sie stets am selben Platz ihre Liege auf. „Schattig, mit gutem Durchzug. Praktisch“, meinte G., die aber nicht nur der Idylle wegen beinahe den ganzen Sommer hier verbringt. „Der Winter war lange. Man trifft sich hier und erzählt sich von allem, was man in der Zwischenzeit erlebt hat. Da erfährt man viel“, sagte sie. Außerdem genießt sie die Ruhe. „Im Hochsommer geht’s hier eh immer zu“, so G.