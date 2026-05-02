„Stall ist bald leer, nun brauche ich neuen Job“

„Der Stall ist bald leer. Dann kann ich mir wohl einen neuen Job suchen. Was soll ich sonst tun, solange es keinen Gerichtsentscheid gibt?“ – Bauer Roland Sch. (41) aus Steinerkirchen/Traun in Oberösterreich ist zwar siegessicher im Streit mit der Bezirksbehörde. Doch das hilft momentan nicht viel. Er muss seinen Stall räumen.
51 Schafe hatte die Bezirksbehörde „wegen Gefahr im Verzug“ beschlagnahmt, aber noch sieben Wochen beim Bauern gelassen. Dass er sie in dieser Zeit fütterte und tränkte, macht ihm die BH Wels-Land jetzt zum Vorwurf. Sein Anwalt erhielt ein Schreiben, dass der 41-Jährige sie nicht hätte versorgen und auch keinen Tierarzt hätte kommen lassen dürfen. „Aber hätte ich sie sterben lassen sollen?“, fragt Roland Sch.
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