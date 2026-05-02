„Stall ist bald leer, nun brauche ich neuen Job“

51 Schafe hatte die Bezirksbehörde „wegen Gefahr im Verzug“ beschlagnahmt, aber noch sieben Wochen beim Bauern gelassen. Dass er sie in dieser Zeit fütterte und tränkte, macht ihm die BH Wels-Land jetzt zum Vorwurf. Sein Anwalt erhielt ein Schreiben, dass der 41-Jährige sie nicht hätte versorgen und auch keinen Tierarzt hätte kommen lassen dürfen. „Aber hätte ich sie sterben lassen sollen?“, fragt Roland Sch.