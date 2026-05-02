Wie Sparer in Österreich den Aufschwung bremsen

Die Österreicher üben sich fast so stark im Verzicht wie in Pandemie-Zeiten: Die Sparquote, also der Anteil des verfügbaren Einkommens, den private Haushalte weglegen statt ihn auszugeben, liegt bei knapp zehn Prozent – weit über dem Vor-Corona-Niveau. Damals lag sie im Durchschnitt zwischen 7,5 und acht Prozent.