Formel-1-Bolide steht vor Sprint-Start in Flammen

Das darf doch nicht wahr sein! Nico Hülkenberg erlebt im Miami-Sprint seinen Albtraum: Noch bevor das Rennen startet, ist Schluss. Sein Audi-Bolide steht in Flammen.
Nach der langen Pause wollte Hülkenberg endlich wieder angreifen und um Punkte kämpfen. Doch bereits vor dem Start lief nicht alles nach Plan. Die Mechaniker arbeiteten ungewöhnlich lange am Auto, ehe der Deutsche doch noch auf die Strecke gehen konnte. Schon in der Einführungsrunde begann der Audi stark zu qualmen, kurz darauf schlugen Flammen aus dem Auspuff. Noch vor Kurve 17 war Schluss. Hülkenberg stellte sein Auto ab und rettete sich hinter die Streckenbegrenzung.
Nächster bitterer Rückschlag
Damit setzt sich eine bittere Serie fort. Bereits beim Saisonauftakt in Melbourne kam Hülkenberg nicht einmal bis zur Startlinie. Damals musste er rund 100 Meter vor dem Grid aufgrund technischer Probleme anhalten und wurde zurück in die Box geschoben.
Qualifying am Abend
Im Sprint bleibt Hülkenberg diesmal komplett außen vor. Die nächste Möglichkeit bietet sich aber schon am Abend: Um 22 Uhr steht die Qualifikation für das Rennen am Sonntag an.
Vorausgesetzt, sein Audi kann wieder repariert werden ...
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