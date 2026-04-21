Panorama rund um autofreien Wörthersee genießen

Noch fünfmal schlafen, dann ist es so weit: Der wunderschöne Wörthersee präsentiert sich wieder völlig autofrei! Möglich macht das auch die Privatbrauerei Hirt, wie Marketing-Leitung Marlies Heinricher-Woltran bestätigt.
„Wir stehen für Verbundenheit mit der Region und Freude an gemeinsamen Erlebnissen. Als Sponsor der ersten Stunde unterstützen wir die legendären und erfolgreichen Radler- und Skater-Erlebnistage mit voller Überzeugung – denn Sport, Gemeinschaft und Genuss passen perfekt zusammen.“ Vor Ort wird es für die fleißigen Sportlerinnen und Sportler kühlen Kräuterradler und die erfrischenden Crush Limonaden von Hirter geben.
Auf Wörthersee folgt Ossiacher See
„Denn wer sich bewegt, hat sich eine Pause verdient – und die schmeckt mit Hirter Getränken einfach besser“, so Heinricher-Woltran: „Nimm dir die Zeit und erlebe einen tollen Tag mit Spaß und Bewegung an der frischen Luft und genieße die pure Lebensfreude.“ Nach dem Wörthersee am 26. April lockt am 3. Mai der autofreie Ossiacher See.
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