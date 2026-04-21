Panorama rund um autofreien Wörthersee genießen

„Wir stehen für Verbundenheit mit der Region und Freude an gemeinsamen Erlebnissen. Als Sponsor der ersten Stunde unterstützen wir die legendären und erfolgreichen Radler- und Skater-Erlebnistage mit voller Überzeugung – denn Sport, Gemeinschaft und Genuss passen perfekt zusammen.“ Vor Ort wird es für die fleißigen Sportlerinnen und Sportler kühlen Kräuterradler und die erfrischenden Crush Limonaden von Hirter geben.