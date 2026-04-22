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Im Westen Kärntens: Hohe Gipfel, malerische Touren

Kärnten
22.04.2026 04:00
Nach der Wanderung von knapp über zwei Stunden wird man am Gipfel des Stubeck mit so einem ...
Nach der Wanderung von knapp über zwei Stunden wird man am Gipfel des Stubeck mit so einem herrlichen Blick belohnt.(Bild: Madlin Peko)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Vom Faaker See bis in die Hohen Tauern: In Oberkärnten ist für jeden Bergliebhaber eine passende Tour dabei. Die Anreise klappt gemütlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

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Wenn es um die höchsten Gipfel in Kärnten geht, kommen Bergfexe um den Bezirk Spittal nicht herum. So ist dieser mit zwölf empfohlenen Touren im neuen Wanderführer der Kärntner Linien stark vertreten.

Über 3000 Meter Seehöhe
Und ein echter Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist die Tour am Mölltaler Gletscher. Von der Bergstation geht es auf das Schareck und die Baumbachspitze, die beide über 3000 Metern Seehöhe liegen – Dauer: zweieinhalb Stunden. Auch der Maltaberg bei Gmünd glänzt mit anspruchsvollen Gipfeln. Das Reitereck stellt mit gut sieben Stunden die längste Tour des Wanderführers dar, das Stubeck ist eine familienfreundliche Alternative.

Entspannte Anreise und Wanderung
Mit einem entschleunigten Kontrastprogramm lockt das Gailtal. Ob beim Slow Trail um den Presseggersee oder beim Aquatrail Nassfeld: Hier geht es darum, die Natur auf sich wirken zu lassen. Rund um Villach versprechen dann der Dobratsch oder die Gerlitzen herrliche Wanderungen – und all das stets mit einer entspannten Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehr Infos finden Sie im neuen Wanderführer.

Sie bekommen das Büchlein im Klagenfurter Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten und bei den Auskunftsstellen der Kärntner Linien.

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