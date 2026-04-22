Im Westen Kärntens: Hohe Gipfel, malerische Touren

Vom Faaker See bis in die Hohen Tauern: In Oberkärnten ist für jeden Bergliebhaber eine passende Tour dabei. Die Anreise klappt gemütlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wenn es um die höchsten Gipfel in Kärnten geht, kommen Bergfexe um den Bezirk Spittal nicht herum. So ist dieser mit zwölf empfohlenen Touren im neuen Wanderführer der Kärntner Linien stark vertreten.
Über 3000 Meter Seehöhe
Und ein echter Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist die Tour am Mölltaler Gletscher. Von der Bergstation geht es auf das Schareck und die Baumbachspitze, die beide über 3000 Metern Seehöhe liegen – Dauer: zweieinhalb Stunden. Auch der Maltaberg bei Gmünd glänzt mit anspruchsvollen Gipfeln. Das Reitereck stellt mit gut sieben Stunden die längste Tour des Wanderführers dar, das Stubeck ist eine familienfreundliche Alternative.
Entspannte Anreise und Wanderung
Mit einem entschleunigten Kontrastprogramm lockt das Gailtal. Ob beim Slow Trail um den Presseggersee oder beim Aquatrail Nassfeld: Hier geht es darum, die Natur auf sich wirken zu lassen. Rund um Villach versprechen dann der Dobratsch oder die Gerlitzen herrliche Wanderungen – und all das stets mit einer entspannten Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehr Infos finden Sie im neuen Wanderführer.
Sie bekommen das Büchlein im Klagenfurter Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten und bei den Auskunftsstellen der Kärntner Linien.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.