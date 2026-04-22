Im Westen Kärntens: Hohe Gipfel, malerische Touren

Entspannte Anreise und Wanderung

Mit einem entschleunigten Kontrastprogramm lockt das Gailtal. Ob beim Slow Trail um den Presseggersee oder beim Aquatrail Nassfeld: Hier geht es darum, die Natur auf sich wirken zu lassen. Rund um Villach versprechen dann der Dobratsch oder die Gerlitzen herrliche Wanderungen – und all das stets mit einer entspannten Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehr Infos finden Sie im neuen Wanderführer.