Klubs aus Holland und Italien locken WAC-Goalie

Beim wechselwilligen WAC-Goalie Nikolas Polster kommt schön langsam Bewegung rein. Nach Hertha BSC gibt es nun Interesse von Erstligisten aus den Niederlanden und Italien. „Wobei er am Sonntag gegen Salzburg sicher noch spielt“, sagt Klubboss Dietmar Riegler. Auch bei einem Außenverteidiger könnte es noch einen Abgang geben.
Exakt 26 Tage, bis 3. September um 17 Uhr, läuft die Transferperiode für die heimischen Bundesligisten noch – und wie es aussieht, ist der aktuelle Kader des WAC keineswegs schon der endgültige. Denn spät aber doch kommt Bewegung in die Causa Nik Polster. Der Wiener Tormann, der mit einem bärenstarken Frühjahr ein wichtiger Schlüssel zum Ligaerhalt war, träumt ja seit Monaten von einem Auslandstransfer, vom nächsten Karriereschritt.
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