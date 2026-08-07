Klubs aus Holland und Italien locken WAC-Goalie

Exakt 26 Tage, bis 3. September um 17 Uhr, läuft die Transferperiode für die heimischen Bundesligisten noch – und wie es aussieht, ist der aktuelle Kader des WAC keineswegs schon der endgültige. Denn spät aber doch kommt Bewegung in die Causa Nik Polster. Der Wiener Tormann, der mit einem bärenstarken Frühjahr ein wichtiger Schlüssel zum Ligaerhalt war, träumt ja seit Monaten von einem Auslandstransfer, vom nächsten Karriereschritt.