Brasilien-Legende schockt Fans mit Mallet-Finger

Autsch! Tausende Fußball-Fans zuckten zusammen, als sie den Finger von Brasilien-Legende Nelson Dida am Dienstag bei der Abschiedsfeier von Franco Baresi auf den TV-Bildern gesehen haben. Sofort herrschte im Netz Aufregung und die Frage nach dem Warum. Nun folgte die Erklärung ...
Denn der komplett deformierte Finger stammt nicht von einer vor kurzem erlittenen Verletzung, sondern ist die Folge seiner 24-jährigen Karriere als Tormann.
Mallet-Finger
Wie italienische Medien berichten, handelt es sich dabei um einen sogenannten Mallet-Finger – oder auch Hammerfinger. Dieser tritt auf, wenn die Strecksehne am letzten Fingergelenk reißt. Er entsteht meistens durch einen Schlag auf die ausgestreckte Fingerspitze, wie zum Beispiel durch einen Ball. Das Endglied hängt dann dauerhaft runter und kann nicht mehr aus eigener Kraft gestreckt werden. Laut „Gazzetta dello Sport“ kam im Fall des MIlan-Keepers hinzu, dass er die schon vor zwanzig Jahren erlittene Verletzung nie richtig ausheilen ließ, was die Sache noch schlimmer machte.
Dida, der seine Karriere erst im Alter von 42 Jahren beendete, stört der deformierte Finger offenbar nicht, wie er mit seinem impulsiven Winken nach der Abschiedsfeier von Baresi vor der Basilika Sant’Ambrogio eindrucksvoll bewiesen hat.
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