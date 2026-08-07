Brasilien-Legende schockt Fans mit Mallet-Finger

Mallet-Finger

Wie italienische Medien berichten, handelt es sich dabei um einen sogenannten Mallet-Finger – oder auch Hammerfinger. Dieser tritt auf, wenn die Strecksehne am letzten Fingergelenk reißt. Er entsteht meistens durch einen Schlag auf die ausgestreckte Fingerspitze, wie zum Beispiel durch einen Ball. Das Endglied hängt dann dauerhaft runter und kann nicht mehr aus eigener Kraft gestreckt werden. Laut „Gazzetta dello Sport“ kam im Fall des MIlan-Keepers hinzu, dass er die schon vor zwanzig Jahren erlittene Verletzung nie richtig ausheilen ließ, was die Sache noch schlimmer machte.