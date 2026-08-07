Hinterseer über VAR: „Ist ein absoluter Skandal!“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Nichts ist mehr Bestätigung als ein Sieg. Es war wichtig heute für uns. Wir haben gegen Rapid schon eine gute Leistung gezeigt. Mit dem Sieg und dem Aufstieg im Cup kann man von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Ein Sieg ist immer schön und tut gut. Ich glaube aber auch, dass die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, gut war. Den Einwurf haben wir nicht gut verteidigt. Ich habe es mir am Tablet angeschaut. Für mich war das kein Elfmeter, deswegen habe ich auch reklamiert.“