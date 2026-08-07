Schutz vor Drohnen? Österreich hat keinen Plan

„Das kann man nicht mehr ignorieren“

Genau hier orten die Grünen ein Problem. Denn derzeit sind nicht nur die technischen Mittel, sondern auch die Zuständigkeiten auf mehrere Ministerien und Behörden verteilt. Wer bei einer Sichtung übernimmt und wer im Fall eines Angriffs tatsächlich eingreift, ist nicht eindeutig geregelt.