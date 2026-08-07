Diese Coolen Zonen haben am Wochenende geöffnet

Die Hitzewelle denkt nicht daran, die Stadt zu verlassen. Orte, um sich abzukühlen, gibt es etwa in den Häusern zum Leben. Zumindest neun von 37 Standorten haben am Wochenende geöffnet.
Der Freitag war nur ein kurzer Ausreißer, was die Temperaturen jenseits der 30 Grad betrifft. Zumindest noch bis Mitte nächster Woche wird Hitze in Wien vorherrschen.
Wer sich am Wochenende zumindest für ein paar Stunden abkühlen möchte, kann dies in den neun von insgesamt 37 Coolen Zonen der Stadt, die auch Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Fünf befinden sich in den Häusern zum Leben, den Pensionistenklubs:
Zusätzlich können vier weitere Coole Zonen zu unterschiedlichen Öffnungszeiten besucht werden:
Der Zutritt ist kostenlos. Alle Infos und Standorte unter der Woche gibt es hier.
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