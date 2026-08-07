Diese Coolen Zonen haben am Wochenende geöffnet

Wer sich am Wochenende zumindest für ein paar Stunden abkühlen möchte, kann dies in den neun von insgesamt 37 Coolen Zonen der Stadt, die auch Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Fünf befinden sich in den Häusern zum Leben, den Pensionistenklubs: