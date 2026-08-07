Feuerwehr befreite Kalb aus misslicher Lage

15 Mann der Feuerwehr Gröbming-Winkl in der Obersteiermark kamen am Freitag einem neugeborenen Kalb zur Rettung.
Schon 140 „Likes“, also „Daumen hoch“, gab es Freitagabend für die rührende Aktion unter einem Social-Media-Posting der Freiwilligen Feuerwehr Gröbming-Winkl. „Ihr seid‘s echt der Hammer!“ schreibt ein User in den Kommentaren. Was ist passiert?
Die Einsatzkräfte im steirischen Bezirk Liezen wurden am Freitag zu einem sogenannten Stillen Alarm gerufen. Ein gerade neugeborenes Kalb hatte sich selbstständig aus dem Stall befreit und war gleich darauf in die Güllegrube nebenan gestürzt.
Kalb ist wohlauf
Die Feuerwehrleute eilten dem Jungtier zur Rettung. Das Kalb konnte mittels schweren Atemschutz aus der Grube befreit werden – und es ist wohlauf, wie die Einsatzorganisation berichtet.
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